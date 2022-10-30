Стилист рассказал, какие люди раньше седеют

Люди с тёмными волосами, как правило, седеют раньше светловолосых. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил топ-стилист, творческий партнёр L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий.

"В первую очередь важна структура волос. Раньше всего седина появляется на тёмных и толстых, плотных волосах. На светлых и тонких она возникает гораздо позже и реже", — отметил он.

По словам эксперта, на раннюю седину может повлиять генетическая предрасположенность, а также ритм жизни и рацион. Причём если изменение цвета волос передаётся по наследству, то прервать этот процесс нельзя. Для того чтобы не поседеть раньше времени, специалист посоветовал меньше переживать, реже находиться на солнце и чаще восполнять недостаток витаминов в организме.