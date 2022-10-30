Трасс последние дни в кресле премьера Британии была одержима ядерным оружием

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была одержима мыслью о "ядерной угрозе" России в последние дни на посту. Как сообщает Daily Mail, политик всерьёз опасалась, что радиационные осадки поразят Соединённое Королевство, если Москва применит тактическое ядерное оружие на Украине.

По данным издания, руководители британской разведки после взрыва грузовика на Крымском мосту предупредили Трасс о том, что российский лидер Владимир Путин якобы собирается применить ядерное оружие в воздухе над Чёрным морем. Экс-главу британского кабмина убедили, что в этом случае радиация может представлять угрозу для Британии, особенно если в западном направлении подуют сильные ветра.