Трасс последние дни в кресле премьера Британии была одержима ядерным оружием
Daily Mail: Трасс перед отставкой была одержима мыслью о "ядерной угрозе" России
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс была одержима мыслью о "ядерной угрозе" России в последние дни на посту. Как сообщает Daily Mail, политик всерьёз опасалась, что радиационные осадки поразят Соединённое Королевство, если Москва применит тактическое ядерное оружие на Украине.
По данным издания, руководители британской разведки после взрыва грузовика на Крымском мосту предупредили Трасс о том, что российский лидер Владимир Путин якобы собирается применить ядерное оружие в воздухе над Чёрным морем. Экс-главу британского кабмина убедили, что в этом случае радиация может представлять угрозу для Британии, особенно если в западном направлении подуют сильные ветра.
"Лиз была одержима преобладающим ветром, следила за прогнозами погоды, чтобы понять, нужно ли ей запускать "план по защите и выживанию", — цитирует издание неназванного, но осведомлённого собеседника.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. 25 октября король Карл III официально принял её отставку. В этот же день главой правительства официально стал новый лидер правящей в Великобритании Консервативной партии Риши Сунак, он встретился с монархом и получил мандат на формирование кабмина.
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