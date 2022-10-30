СК назвал причину крушения дельтаплана в Адыгее

По факту падения мотодельтаплана в Адыгее возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Кадры с места крушения дельтаплана в Адыгее. Видео © Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

"По факту крушения дельтаплана в Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", — говорится в сообщении.

По данным следствия, к трагедии привёл надлом крыла после набора высоты. В результате дельтаплан ушёл в пике и рухнул в ущелье. На борту в качестве пассажира была туристка из Ростова-на-Дону, управлял судном житель республики. Также было установлено, что мужчина не имел разрешения на оказание платных услуг и управление летательным аппаратом.