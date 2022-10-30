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30 октября, 16:29

Минобороны Турции заявило, что суда с зерном пока не будут выходить из портов Украины

Суда с продовольствием пока не будут выходить из украинских портов на фоне того, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. Такое заявление сделало Министерство национальной обороны Турции.

"Российский персонал Совместного координационного центра в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет", — сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что досмотр кораблей, которые находятся на рейде Стамбула, продолжат 30 и 31 октября.

В НАТО потребовали от России изменить решение по зерновой сделке

В НАТО потребовали от России изменить решение по зерновой сделке

Напомним, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром того же дня глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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