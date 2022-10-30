Минобороны Турции заявило, что суда с зерном пока не будут выходить из портов Украины

Суда с продовольствием пока не будут выходить из украинских портов на фоне того, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. Такое заявление сделало Министерство национальной обороны Турции.

"Российский персонал Совместного координационного центра в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет", — сказано в сообщении ведомства.