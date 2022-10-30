В США назвали условие для переговоров с Москвой

Соединённые Штаты Америки могут начать переговоры с Россией, если партия действующего президента страны Джо Байдена проиграет на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. Такое мнение выразил журналист The National Interest Мэтью Мэй.

"Захват Палаты представителей Республиканской партией может повлиять на расчёты администрации Байдена в отношении дипломатических отношений с Москвой. Если Республиканская партия решит значительно сократить пакеты военной помощи Киеву, Белый дом может отреагировать, открыв прямые дипломатические каналы с Москвой", — сказано в материале издания.

Обозреватель также напомнил о словах главы республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, который заявил, что его партия при получении большинства голосов может прекратить поддерживать Украину. Причём Мэй заметил, что запасы оружия у Вашингтона уже значительно сократились из-за постоянной помощи Киеву.

По мнению автора, высказывание Маккарти говорит о том, что главной функцией властей США является защита интересов избирателей. Однако журналист уверен, что на данный момент действия Вашингтона в конфликте на Украине не свидетельствуют о выполнении этой задачи.

Мэй считает, что у Вашингтона есть следующие задачи: избежать прямого столкновения с Москвой и полного ухудшения отношений с ней, а также уменьшить последствия кризиса для экономики. Он подчеркнул, что решение США не вести переговоры с РФ о прекращении огня в Незалежной может спровоцировать ядерный конфликт в мире.

Журналист также отметил, что для США Украина не выступает важным внешнеполитическим приоритетом. Тем временем большинство граждан страны (85%) желают, чтобы Америка помогала Киеву. Мэй также осудил Белый дом за то, что он увеличивает военное присутствие в Европе и не даёт образоваться самостоятельности континента, что, в свою очередь, не позволяет союзникам быть независимыми в области обороны.