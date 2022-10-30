В Индии при обрушении моста погибло как минимум 30 человек

При обрушении вантового моста через реку в западном индийском штате Гуджарат погибло по меньшей мере 30 человек, об этом сообщает The Indian Express.

Последствия крушения моста в Индии. Видео © Twitter / BNONews / realzaidzayn / TheInsiderPaper / justinbroadcast. NDTV

"Из-за обрушения моста несколько человек упали в реку. Проводится спасательная операция. Сообщается, что несколько человек получили ранения. Их срочно доставляют в больницы", — приводит издание заявление местных властей.

Известно, что мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Главный министр штата Гуджарат Бхупендрабхай Патель заявил, что семьям погибших выплатят компенсации, деньги также получат и пострадавшие. Он лично направился на место ЧП, чтобы контролировать операцию по оказанию помощи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди потребовал срочно мобилизовать команды для проведения спасательной операции.