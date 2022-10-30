Москвичи несут цветы к зданию Посольства Южной Кореи
У здания Посольства Южной Кореи в Москве приспустили флаг из-за трагедии в Сеуле
Здание Посольства Южной Кореи в Москве. Фото © LIFE
Над входом в Посольство Южной Кореи в Москве приспустили флаг в знак скорби по жертвам давки, которая произошла в центре Сеула и унесла жизни более 150 человек. Москвичи несут цветы к зданию представительства, оставляя их у входа.
К Посольству Южной Кореи в Москве принесли цветы. Видео © LIFE
На данный момент известно, что среди погибших в Сеуле были четыре россиянки. Лайф узнал личности двух гражданок РФ, ставших жертвами трагедии.
Напомним, трагедия произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате давки погибло более 150 человек, ещё свыше трёх тысяч пропало без вести. В числе жертв — граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.