В МИД России назвали условие для возобновления участия в зерновой сделке

Переговоры о дальнейших действиях по зерновой сделке уместны исключительно после выяснения всех обстоятельств атаки в акватории Севастополя. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали", — сказал он в разговоре с представителями прессы.