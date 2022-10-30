В МИД России назвали условие для возобновления участия в зерновой сделке
МИД РФ: Разговор о зерновой сделке возможен после выяснения деталей атаки в Севастополе
Переговоры о дальнейших действиях по зерновой сделке уместны исключительно после выяснения всех обстоятельств атаки в акватории Севастополя. Соответствующее заявление сделал замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали", — сказал он в разговоре с представителями прессы.
Дипломат напомнил, что Москва созвала Совет Безопасности ООН, на котором планируется разобрать инцидент. Также Руденко добавил, что в ближайшее время российская сторона проведёт переговоры с Турцией и ООН по зерновой сделке.
Как уже писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром того же дня глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины.
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