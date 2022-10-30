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30 октября, 17:09

NDTV: Количество жертв обрушения моста в Индии возросло до 60

Количество погибших в результате крушения вантового моста в индийском штате Гуджарат увеличилось до 60. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию. Сейчас спасатели продолжают поиски ста человек, упавших в реку.

Очевидцы утверждают, что среди жертв много женщин и детей. Ответственность за трагедию на себя взяли местные власти. Они пообещали выплаты семьям погибших и пострадавшим.

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По данным телеканала, перед обрушением на мосту собралось около 500 человек, чтобы провести обряд в связи с древним праздником Чхатх, посвящённым богу солнца.

Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции.

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Twitter / TheInsiderPaper

Илья Суриков
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