NDTV: Количество жертв обрушения моста в Индии возросло до 60

Количество погибших в результате крушения вантового моста в индийском штате Гуджарат увеличилось до 60. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию. Сейчас спасатели продолжают поиски ста человек, упавших в реку.

Очевидцы утверждают, что среди жертв много женщин и детей. Ответственность за трагедию на себя взяли местные власти. Они пообещали выплаты семьям погибших и пострадавшим.

По данным телеканала, перед обрушением на мосту собралось около 500 человек, чтобы провести обряд в связи с древним праздником Чхатх, посвящённым богу солнца.