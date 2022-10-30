Берлускони рассказал, в каком случае Киев пойдёт на переговоры с Россией

Киевские власти начали бы переговоры с Россией, если бы страны Запада прекратили военную помощь. Соответствующее заявление сделал бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони. Он дал интервью для новой книги журналиста Бруно Веспы, выдержки из него публикуют итальянские СМИ.

Журналист задал вопрос Берлускони, есть ли возможность урегулирования украинского кризиса мирным путём. В ответ 86-летний экс-премьер Италии назвал такой вариант развития реальным, но при этом указал на одно важное условие.

"Если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление её городов", — сказал Берлускони.

По его мнению, только в случае выполнения этих условий президент Незалежной Владимир Зеленский наконец-то согласится сесть за стол переговоров.