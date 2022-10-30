Винер высказалась о видео МОК без российских и советских гимнасток
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о ролике Международного олимпийского комитета (МОК) без российских и советских спортсменок.
"Послушайте, у нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это всё сторона одного и того же конца. Вот и всё", — приводит слова Винер "Спорт-Экспресс".
МОК не включил россиянок в ролик об эволюции спортивной гимнастики. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / Официальный аккаунт МОК
Ролик, о котором идёт речь, МОК опубликовал в соцсетях. Видео состоит из нарезки выступлений гимнасток из разных стран на Олимпийских играх с 1956 по 2008 год. Однако ни советских, ни российских спортсменок там нет. Стоит отметить, что Лариса Латынина является самой титулованной гимнасткой в истории Олимпиад. Всего в активе спортсменки девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали, выигранные на трёх ОИ подряд.
Ранее Лайф сообщал, что президент МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.
ТАСС / Сергей Бобылев