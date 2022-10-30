Винер высказалась о видео МОК без российских и советских гимнасток

"Послушайте, у нас Чайковского убрали, а вы говорите про гимнастику. Это всё сторона одного и того же конца. Вот и всё", — приводит слова Винер "Спорт-Экспресс".

Ролик, о котором идёт речь, МОК опубликовал в соцсетях. Видео состоит из нарезки выступлений гимнасток из разных стран на Олимпийских играх с 1956 по 2008 год. Однако ни советских, ни российских спортсменок там нет. Стоит отметить, что Лариса Латынина является самой титулованной гимнасткой в истории Олимпиад. Всего в активе спортсменки девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые медали, выигранные на трёх ОИ подряд.