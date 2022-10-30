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30 октября, 18:03

Село Никольское под Белгородом частично осталось без света из-за обстрела

Село Никольское под Белгородом частично осталось без света из-за прилёта снарядов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прилёта снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по улице Советской и улице Восточной", — написал он.

Гладков добавил, что все оперативные службы и аварийные бригады уже направлены на место случившегося. Глава региона пообещал, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.

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Ранее Лайф писал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области введён режим ЧС. Такое решение принято муниципальной комиссией по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

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Shutterstock

Никита Осипов

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