Село Никольское под Белгородом частично осталось без света из-за обстрела

Село Никольское под Белгородом частично осталось без света из-за прилёта снарядов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прилёта снарядов в селе Никольское Белгородского района повреждена линия электропередачи. В связи с этим свет отсутствует по улице Советской и улице Восточной", — написал он.

Гладков добавил, что все оперативные службы и аварийные бригады уже направлены на место случившегося. Глава региона пообещал, что электроснабжение будет восстановлено в течение двух часов.