Количество жертв обрушения моста в Индии превысило 90 человек
Число жертв обрушения подвесного пешеходного моста Морби в штате Гуджарат в Индии увеличилось до 91, сообщает телеканал NDTV. По данным СМИ, 70 человек пострадали и были госпитализированы.
Стоит отметить, что данное сооружение является памятником истории и инженерной мысли XIX века. Переход открыли 20 февраля 1879 года, в церемонии участвовал губернатор Бомбея Ричард Темпл. Добавим, что дизайн конструкции был навеян викторианским Лондоном.
Мост шириной 1,25 метра и длиной 233 метра проходил через реку Мачху и соединял дворцовый комплекс Дарбаргадх и инженерный колледж Лахдирджи. Предполагалось, что сооружение будет показывать прогрессивный характер правителей Морби. Однако со временем переход пришёл в негодность, в марте 2022 года его начали восстанавливать.
Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако позже их количество увеличилось до шестидесяти.
Twitter / Vikram Singh Meena