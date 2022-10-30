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30 октября, 18:34

Количество жертв обрушения моста в Индии превысило 90 человек

Число жертв обрушения подвесного пешеходного моста Морби в штате Гуджарат в Индии увеличилось до 91, сообщает телеканал NDTV. По данным СМИ, 70 человек пострадали и были госпитализированы.

Стоит отметить, что данное сооружение является памятником истории и инженерной мысли XIX века. Переход открыли 20 февраля 1879 года, в церемонии участвовал губернатор Бомбея Ричард Темпл. Добавим, что дизайн конструкции был навеян викторианским Лондоном.

Мост шириной 1,25 метра и длиной 233 метра проходил через реку Мачху и соединял дворцовый комплекс Дарбаргадх и инженерный колледж Лахдирджи. Предполагалось, что сооружение будет показывать прогрессивный характер правителей Морби. Однако со временем переход пришёл в негодность, в марте 2022 года его начали восстанавливать.

У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста

У Посольства РФ в Индии пока нет информации о наличии россиян среди жертв обрушения моста

Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о 30 погибших, однако позже их количество увеличилось до шестидесяти.

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Twitter / Vikram Singh Meena

Никита Осипов
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