Количество жертв обрушения моста в Индии превысило 90 человек

Число жертв обрушения подвесного пешеходного моста Морби в штате Гуджарат в Индии увеличилось до 91, сообщает телеканал NDTV. По данным СМИ, 70 человек пострадали и были госпитализированы.

Стоит отметить, что данное сооружение является памятником истории и инженерной мысли XIX века. Переход открыли 20 февраля 1879 года, в церемонии участвовал губернатор Бомбея Ричард Темпл. Добавим, что дизайн конструкции был навеян викторианским Лондоном.