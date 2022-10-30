"От советских гаубиц до американских M777": ВСУ из-за разномастного арсенала настиг "логистический кошмар"

Как сообщает офицер в статье для 19Fortyfive, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады. И это, по его словам, не единственное, что беспокоит киевское руководство. Он напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий". В нём можно встретить как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.