"От советских гаубиц до американских M777": ВСУ из-за разномастного арсенала настиг "логистический кошмар"
Офицер НАТО Атламазоглу сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ
Украинской армии пришлось испытать на себе настоящий "логистический кошмар": коллапс произошёл из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран. Об этом пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.
Как сообщает офицер в статье для 19Fortyfive, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады. И это, по его словам, не единственное, что беспокоит киевское руководство. Он напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий". В нём можно встретить как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.
"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, — это создаёт логистический кошмар", — подытожил обозреватель.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили немецкую РСЗО MARS II и склад вооружения. Ещё российские силовики уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в населённом пункте Николаевка в ДНР.
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