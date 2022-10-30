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30 октября, 18:45

"От советских гаубиц до американских M777": ВСУ из-за разномастного арсенала настиг "логистический кошмар"

Офицер НАТО Атламазоглу сообщил о наступившем "логистическом кошмаре" для ВСУ

Украинской армии пришлось испытать на себе настоящий "логистический кошмар": коллапс произошёл из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем, импортированных из разных стран. Об этом пишет отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.

Как сообщает офицер в статье для 19Fortyfive, украинские военные расходуют до шести тысяч боеприпасов в день и уже истощили собственные склады. И это, по его словам, не единственное, что беспокоит киевское руководство. Он напомнил, что арсенал украинской армии состоит из "мешанины различных орудий". В нём можно встретить как советские 152-миллиметровые гаубицы, так и американские установки M777.

"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, — это создаёт логистический кошмар", — подытожил обозреватель.

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Обложка ©

Flickr / ВСУ

Арина Родионова

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