Посольство России указало на виновных за срыв зерновой сделки
Посольство РФ: Теракт в Севастополе подтвердил вовлечённость Лондона в события на Украине
Атака в Севастополе на корабли Черноморского флота и гражданские суда показала, насколько британские спецслужбы вовлечены в ход боевых действий на Украине. Об этом заявили в Посольстве РФ в Лондоне.
Там напомнили, что, по информации Минобороны РФ, подготовка воздушного и морского ударов ВСУ велась под руководством находящихся на Украине британских специалистов.
"Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт. Приведённая информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлечённости военных и специальных служб Соединённого Королевства в ходе военных действий на Украине", — приводит ТАСС комментарий посольства.
Там добавили, что британские разведчики уже даже не скрывают, что щедро делятся с ВСУ оперативными разведданными. Россия меж тем прорабатывает "практические меры" в связи с такой ролью Лондона в атаке украинских беспилотников на корабли и суда в Севастополе.
"Подчёркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и её западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны", — заключили в посольстве.
Как писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.
ТАСС / Алексей Павлишак