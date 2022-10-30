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30 октября, 20:19

Посольство России указало на виновных за срыв зерновой сделки

Посольство РФ: Теракт в Севастополе подтвердил вовлечённость Лондона в события на Украине

Атака в Севастополе на корабли Черноморского флота и гражданские суда показала, насколько британские спецслужбы вовлечены в ход боевых действий на Украине. Об этом заявили в Посольстве РФ в Лондоне.

Там напомнили, что, по информации Минобороны РФ, подготовка воздушного и морского ударов ВСУ велась под руководством находящихся на Украине британских специалистов.

"Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт. Приведённая информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлечённости военных и специальных служб Соединённого Королевства в ходе военных действий на Украине", — приводит ТАСС комментарий посольства.

Там добавили, что британские разведчики уже даже не скрывают, что щедро делятся с ВСУ оперативными разведданными. Россия меж тем прорабатывает "практические меры" в связи с такой ролью Лондона в атаке украинских беспилотников на корабли и суда в Севастополе.

"Подчёркиваем, что всю ответственность за срыв зерновой сделки несут именно Украина и её западные кураторы. Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны", — заключили в посольстве.

Как писал Лайф, 29 октября в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после атаки дронов на корабли и суда в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли подробности произошедшего. Там отметили, что беспилотниками были атакованы корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Один корабль получил незначительные повреждения, угрозу удалось нейтрализовать.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Андрей Григорьев

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