Посольство России указало на виновных за срыв зерновой сделки

Атака в Севастополе на корабли Черноморского флота и гражданские суда показала, насколько британские спецслужбы вовлечены в ход боевых действий на Украине. Об этом заявили в Посольстве РФ в Лондоне.

Там напомнили, что, по информации Минобороны РФ, подготовка воздушного и морского ударов ВСУ велась под руководством находящихся на Украине британских специалистов.

"Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт. Приведённая информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлечённости военных и специальных служб Соединённого Королевства в ходе военных действий на Украине", — приводит ТАСС комментарий посольства.

Там добавили, что британские разведчики уже даже не скрывают, что щедро делятся с ВСУ оперативными разведданными. Россия меж тем прорабатывает "практические меры" в связи с такой ролью Лондона в атаке украинских беспилотников на корабли и суда в Севастополе.