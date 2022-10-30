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30 октября, 19:49

На АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановили один блок из-за проблем с охлаждением

Работу шестого блока болгарской АЭС "Козлодуй" приостановили по причине поломок в системе охлаждения генератора — неядерной части блока. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, ссылаясь на пресс-службу атомной станции. По данным последней, изменений в радиационном фоне не наблюдается.

Блок был остановлен в субботу в 21:00 (совпадает с мск). На АЭС заявили, что дежурные бригады станции делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы и возвращения оборудования в рабочее состояние.

Согласно информации на сайте АЭС, только накануне был завершён плановый ремонт шестого блока. Там обновили топливо и ввели систему в эксплуатацию в 12:52 по местному времени.

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Ранее стало известно, что строительство первой в Польше АЭС возьмёт на себя компания из США Westinghouse. Утверждение соответствующего распоряжения состоится 2 ноября.

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ТАСС/Фотохроника

Анатолий Симоненко

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