На АЭС "Козлодуй" в Болгарии остановили один блок из-за проблем с охлаждением

Работу шестого блока болгарской АЭС "Козлодуй" приостановили по причине поломок в системе охлаждения генератора — неядерной части блока. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство, ссылаясь на пресс-службу атомной станции. По данным последней, изменений в радиационном фоне не наблюдается.

Блок был остановлен в субботу в 21:00 (совпадает с мск). На АЭС заявили, что дежурные бригады станции делают всё возможное для скорейшего устранения проблемы и возвращения оборудования в рабочее состояние.

Согласно информации на сайте АЭС, только накануне был завершён плановый ремонт шестого блока. Там обновили топливо и ввели систему в эксплуатацию в 12:52 по местному времени.