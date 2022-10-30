Во время матча "Спартак" – "Торпедо" в Москве начался мощный снегопад

Мощный снегопад начался в середине матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" – "Торпедо". Пресс-служба команды Андрея Талалаева опубликовала в Telegram-канале клуба видео, в котором показаны погодные условия на столичном стадионе "Открытие банк арена", где проходила игра.

В середине матча "Спартак" – "Торпедо" в Москве начался мощный снегопад. Видео © Telegram / ФК "Торпедо Москва"

"Вот под такую красоту начинаем второй тайм", — говорится в описании к посту ФК "Торпедо".

То ли "такая красота", то ли слабая подготовка помешали автозаводцам сегодня одолеть спартаковцев. К слову, многие болельщики пожаловались, что на стадионе было холодно.