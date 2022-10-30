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30 октября, 19:22

Во время матча "Спартак" – "Торпедо" в Москве начался мощный снегопад

Мощный снегопад начался в середине матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" – "Торпедо". Пресс-служба команды Андрея Талалаева опубликовала в Telegram-канале клуба видео, в котором показаны погодные условия на столичном стадионе "Открытие банк арена", где проходила игра.

В середине матча "Спартак" – "Торпедо" в Москве начался мощный снегопад. Видео © Telegram / ФК "Торпедо Москва"

"Вот под такую красоту начинаем второй тайм", — говорится в описании к посту ФК "Торпедо".

То ли "такая красота", то ли слабая подготовка помешали автозаводцам сегодня одолеть спартаковцев. К слову, многие болельщики пожаловались, что на стадионе было холодно.

В Москве выпал первый снег

В Москве выпал первый снег

Как уже сообщал Лайф, встреча футболистов завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный в игре гол на 50-й минуте забил Квинси Промес. По итогу матча "Спартак" с 32 очками поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, а "Торпедо" с шестью баллами идёт пока на последней, 16-й позиции.

Обложка ©

Telegram / ФК "Торпедо Москва"

Наталья Исакова

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