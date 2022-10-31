В Белоруссии пригрозили ответом на провокации с украинской стороны
Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо: Готовы ответить на украинские провокации
Если со стороны Украины последуют провокации в адрес белорусских пограничников, Минск готов дать адекватный ответ. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
"Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам", — подчеркнул Лаппо.
По словам Лаппо, характер несения службы белорусскими пограничниками на юге страны в последнее время поменялся. Он отметил, что за всю историю Белоруссии солдаты никогда не охраняли границу, по другую сторону которой разворачивался военный конфликт.
Лаппо отметил, что сейчас на границе с Незалежной погранслужбу несут в усиленном режиме, так как "ожидать можно всего что угодно". Он сообщил также, что украинские военные "разбросали мины на асфальт", даже не пряча их. Иногда они приходят на границу, чтобы пострелять в воздух или устроить устрашающие демонстрации.
Лаппо уточнил, что украинские пограничники оттянуты в тыл, вместо них на границе находятся войска и тероборона, но с точностью их определения возникают сложности, так как они не носят знаков различия.
Ранее Лаппо назвал напряжённой ситуацию на границе Украины и Белоруссии. Он отметил, что вооружённые люди перестали пропускать жителей соседних украинских деревень на территорию Белоруссии за ягодами и грибами, хотя раньше проблем с этим не возникало.
Youtube / Телеканал ОНТ