В Белоруссии пригрозили ответом на провокации с украинской стороны

Если со стороны Украины последуют провокации в адрес белорусских пограничников, Минск готов дать адекватный ответ. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.

"Как только какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам", — подчеркнул Лаппо.

По словам Лаппо, характер несения службы белорусскими пограничниками на юге страны в последнее время поменялся. Он отметил, что за всю историю Белоруссии солдаты никогда не охраняли границу, по другую сторону которой разворачивался военный конфликт.

Лаппо отметил, что сейчас на границе с Незалежной погранслужбу несут в усиленном режиме, так как "ожидать можно всего что угодно". Он сообщил также, что украинские военные "разбросали мины на асфальт", даже не пряча их. Иногда они приходят на границу, чтобы пострелять в воздух или устроить устрашающие демонстрации.

Лаппо уточнил, что украинские пограничники оттянуты в тыл, вместо них на границе находятся войска и тероборона, но с точностью их определения возникают сложности, так как они не носят знаков различия.