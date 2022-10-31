В Москве водителей призвали не ездить на "непереобутых" машинах

Из-за непогоды ГИБДД Москвы рекомендовала водителям не садиться за руль машины с летними шинами. Как отметили в полиции, в столице ночью на 31 октября ожидается минусовая температура. Может образоваться гололедица, поэтому от поездок на "непереобутой" машине лучше отказаться.

"Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать. Пешеходам тоже следует позаботиться о своей безопасности", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Пешеходам рекомендовали при переходе дороги замедлять шаг и внимательно смотреть по сторонам. Кроме того, жителям столицы в эти дни инспекторы посоветовали использовать световозвращающие элементы.