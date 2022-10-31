Явился сам: Проверен на алкоголь сбивший ребёнка и бросивший его житель Татарска

Водитель, который в городе Татарске Новосибирской области, входя в поворот, сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, был трезв. Об этом заявили в областном ГУ МВД РФ. Правда, освидетельствование мужчина прошёл не сразу после ДТП, а когда уже явился сам в полицию.

Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал. Видео © Телеграм-канал SHOT

Авария случилась 30 октября примерно в 18:00 (14:00 по Москве) на улице Володарского. Лайф публиковал жуткое видео. Сбив ребёнка, проехав над ним, водитель вышел, развёл руками и просто уехал.

Полицейские объявили автомобиль в розыск, но через некоторое время его владелец сам пришёл в отдел полиции. Подозреваемым оказался 67-летний житель Татарска. Местные СМИ сообщают, что он является главой местного ДРСУ и районным депутатом.

"Проведённое освидетельствование установило, что водитель трезв. В отношении гражданина​ составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", — пояснили в ведомстве.

Пока решается, возбуждать ли уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".