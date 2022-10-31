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30 октября, 22:14

Началась последняя в этом году короткая рабочая неделя

Россиян ожидает короткая рабочая неделя и три выходных

Предстоящая рабочая неделя в России будет состоять всего из четырёх дней, за которыми последуют три выходных. Всё из-за того, что на пятницу выпадает 4 ноября — День народного единства. Это государственный праздник, выходной день.

В четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращён на час. Это будут последние длинные выходные в этом году. Следующие ожидают россиян в 2023-м во время девятидневных новогодних праздников.

Россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства

Россиянам напомнили про длинные выходные из-за Дня народного единства

Ранее юрист Татьяна Нечаева напомнила, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни. Она подчеркнула, что в большинстве случаев начальник обязан запросить согласие сотрудника о работе в эти дни. Но есть и исключения.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Анатолий Симоненко

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