Началась последняя в этом году короткая рабочая неделя

Предстоящая рабочая неделя в России будет состоять всего из четырёх дней, за которыми последуют три выходных. Всё из-за того, что на пятницу выпадает 4 ноября — День народного единства. Это государственный праздник, выходной день.

В четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращён на час. Это будут последние длинные выходные в этом году. Следующие ожидают россиян в 2023-м во время девятидневных новогодних праздников.