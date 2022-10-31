Началась последняя в этом году короткая рабочая неделя
Россиян ожидает короткая рабочая неделя и три выходных
Предстоящая рабочая неделя в России будет состоять всего из четырёх дней, за которыми последуют три выходных. Всё из-за того, что на пятницу выпадает 4 ноября — День народного единства. Это государственный праздник, выходной день.
В четверг, 3 ноября, рабочий день будет сокращён на час. Это будут последние длинные выходные в этом году. Следующие ожидают россиян в 2023-м во время девятидневных новогодних праздников.
Ранее юрист Татьяна Нечаева напомнила, как считается зарплата за работу в выходные и праздничные дни. Она подчеркнула, что в большинстве случаев начальник обязан запросить согласие сотрудника о работе в эти дни. Но есть и исключения.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков