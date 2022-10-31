К Артёмовску (Бахмуту) стягиваются силы "группы Вагнера". Об этом сообщил один из бойцов её группировки "Бахмут".

"В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артёмовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Боец пояснил, что эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артёмовск. Он уточнил, что артиллерия активно способствует продвижению сил на этом направлении. Собеседник агентства также отметил, что украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников. Город Артёмовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.