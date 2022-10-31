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Регион
Опубликовано 30 октября 2022, 22:06
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"Группа Вагнера" подтягивается к Артёмовску

РИА "Новости": "Группа Вагнера" стягивает силы к Артёмовску

К Артёмовску (Бахмуту) стягиваются силы "группы Вагнера". Об этом сообщил один из бойцов её группировки "Бахмут".

"В данный момент наши группы выдвигаются в сторону лесополос (под Артёмовском) для зачистки, для обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Боец пояснил, что эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артёмовск. Он уточнил, что артиллерия активно способствует продвижению сил на этом направлении. Собеседник агентства также отметил, что украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников. Город Артёмовск (Бахмут) является важным транспортным узлом.

Пригожин сообщил о создании "Линии Вагнера" и народного ополчения в Белгородской области
Пригожин сообщил о создании "Линии Вагнера" и народного ополчения в Белгородской области

Как писал ранее Лайф, МВД ЛНР сообщало, что союзные войска успешно продвигаются в районе Соледара и Артёмовска в ДНР. Противник несёт огромные потери.

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VK / ЧВК Вагнер

Арина Родионова
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