Huawei прекратила поставки смартфонов и может покинуть Россию

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны. О закрытии своих официальных торговых точек холдинг уже предупреждал, теперь же на это указывает и то, что на популярной онлайн-площадке вышло объявление о сдаче в аренду московского офиса компании. Мобильные операторы подтверждают прекращение ввоза гаджетов вендора в РФ.

"Huawei перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, и в ближайшее время они точно не вернутся", — рассказал газете "Известия" генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков

Если в Huawei всё же примут решение покинуть Россию, продукцию смогут ввозить в страну как минимум тремя способами, рассказал источник издания в компании-партнере китайского вендора. Это параллельный импорт, серые схемы, а также поставки через дистрибуторов, которые будут закупать технику у посредников в КНР. Эксперты отмечают, что китайская компания — один из лидеров российского рынка по большинству ключевых типов телеком-оборудования и ряда ИТ-решений. И спрос на продукты этой компании гарантированно будет.

Между тем, PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова, сказала, что у неё нет информации об уходе компании с российского рынка.