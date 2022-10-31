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30 октября, 21:34

В Европу отправлена уже вторая авианосная ударная группа США

<p>Авианосец USS Gerald R. Ford<em style="font-style: italic;">. </em>Фото <em style="font-style: italic;">© </em><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Gerald_R._Ford#/media/File:USS_Gerald_R._Ford_(CVN-78)_underway_in_the_Atlantic_Ocean_on_9_October_2022_(221009-N-TL968-1248).JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia </a>\ ВМС США</p>

Авианосец USS Gerald R. Ford. Фото © Wikipedia \ ВМС США

Авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford к середине ноября прибудет в Европу. Об этом пишет британское военное издание Navy Lookout.

По его данным, авианосец зайдёт в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. На борту корабля около 90 самолётов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C. В группу также включены ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Сейчас же ещё одна авианосная группа США находится в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики. Её возглавляет атомный авианосец USS George Bush. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан. Также в состав этой группы входят входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf, подводная лодка и четыре эсминца. Это USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black.

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Ранее Лайф сообщал, что экипаж авианосца USS George Bush заявил о готовности воевать с Россией в случае необходимости. Сказал об этом командир боевого корабля контр-адмирал Деннис Велес.

Андрей Григорьев

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