В Европу отправлена уже вторая авианосная ударная группа США

Авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford к середине ноября прибудет в Европу. Об этом пишет британское военное издание Navy Lookout.

По его данным, авианосец зайдёт в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. На борту корабля около 90 самолётов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C. В группу также включены ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подводная лодка.

Сейчас же ещё одна авианосная группа США находится в восточной части Средиземного моря, в акватории Адриатики. Её возглавляет атомный авианосец USS George Bush. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан. Также в состав этой группы входят входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf, подводная лодка и четыре эсминца. Это USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black.