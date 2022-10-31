В Генштабе рассказали, куда не будут отправлять срочников
Представитель Генштаба Бурдинский: Срочников не будут отправлять в новые регионы
Срочников, которых призовут этой осенью, не будут отправлять служить в новых регионах России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.
"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Бурдинский добавил, что по-прежнему срочников также не будут привлекать к участию в российской военной спецоперации на Украине. Он напомнил, что в этом году осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября.
Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет. В Кремле пояснили, что перенос начала призыва на месяц связан с перегруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации.
Агентство "Москва" / Александр Авилов