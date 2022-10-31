В Генштабе рассказали, куда не будут отправлять срочников

Срочников, которых призовут этой осенью, не будут отправлять служить в новых регионах России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

"Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Бурдинский добавил, что по-прежнему срочников также не будут привлекать к участию в российской военной спецоперации на Украине. Он напомнил, что в этом году осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября.