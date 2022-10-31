В пятизвёздочном турецком отеле массово заболели 140 туристов
Более 140 британских туристов заболели в роскошном пятизвёздочном спа-отеле Mukarnas в Анталье. Как сообщает газета Dailymail, теперь подданные Соединённого Королевства намерены судиться с организаторами злополучного отдыха.
В статье издания говорится, что туристы пожаловались на антисанитарные условия на всей территории отеля, грязные туалеты, кружащих над неприкрытой едой на шведских столах мух. По словам адвоката Дженнифер Ходжсон, у отдыхающих была диарея и рвота. У многих проблемы со здоровьем сохранились даже после возвращения домой.
"Сейчас мы представляем более 140 человек, которые останавливались в Mukarnas этим летом. У нас много вопросов о том, как они заболели. Особенно тревожно то, что о заболевании сообщило такое большое количество людей", — рассказала Ходжсон.
Ранее Лайф писал, что более 70 пожилых туристов из Испании отравились лазаньей, приехав на отдых на север Италии. Об этом сообщает газета Il Messaggero. До этого они побывали на обеде в одном из местных ресторанов, где попробовали на обед традиционное блюдо итальянской кухни.