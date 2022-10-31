В пятизвёздочном турецком отеле массово заболели 140 туристов

Более 140 британских туристов заболели в роскошном пятизвёздочном спа-отеле Mukarnas в Анталье. Как сообщает газета Dailymail, теперь подданные Соединённого Королевства намерены судиться с организаторами злополучного отдыха.

В статье издания говорится, что туристы пожаловались на антисанитарные условия на всей территории отеля, грязные туалеты, кружащих над неприкрытой едой на шведских столах мух. По словам адвоката Дженнифер Ходжсон, у отдыхающих была диарея и рвота. У многих проблемы со здоровьем сохранились даже после возвращения домой.

"Сейчас мы представляем более 140 человек, которые останавливались в Mukarnas этим летом. У нас много вопросов о том, как они заболели. Особенно тревожно то, что о заболевании сообщило такое большое количество людей", — рассказала Ходжсон.