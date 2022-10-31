Гол Миранчука принёс "Торино" победу над "Миланом" в матче чемпионата Италии

Со счётом 2:1 футболисты "Торино" победили "Милан" в матче 12-го тура чемпионата Италии. На 35-й минуте мяч в составе хозяев забил Коффи Джиджи, а через две минуты счёт удвоил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Забить ему помогла передача бывшего футболиста московского ЦСКА Николы Влашича.

У гостей на 67-й минуте отличился бразильский нападающий Жуниор Мессиас. А через минуту с поля был удалён главный тренер "Торино" Иван Юрич. Это произошло после того, как он получил две жёлтые карточки в течение нескольких минут. В результате встречи в Турине "Торино" с 17 очками поднялся на девятое место в турнирной таблице Серии А. Действующий чемпион Италии "Милан" (26 очков) располагается на третьей строчке.

27-летний воспитанник столичного "Локомотива" Миранчук в текущем сезоне забил два гола в шести матчах Серии А. Два года назад он перешёл в "Аталанту", а минувшим летом перебрался в "Торино" на правах аренды до конца сезона.