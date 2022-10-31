Названы регионы России с наименьшим уровнем преступности

С января по сентябрь 2022 года в России меньше всего преступлений было зарегистрировано в Чечне (12,5 на 10 тысяч жителей), Ингушетии (32,9) и Дагестане (36,6). Самый высокий уровень преступности зафиксирован в Амурской области и в Республике Алтай, где за девять месяцев 2022 года на 10 тысяч жителей преступлений было зарегистрировано 161,8 и 161,6 соответственно.

Как свидетельствуют данные исследования, проведённого РИА "Новости", ещё в пяти регионах число зарегистрированных преступлений на 10 тысяч жителей превысило 150.

Примечательно, что Чечня также признана регионом с минимальным количеством тяжких и особо тяжких преступлений (3,7 на 10 тысяч жителей). За ней следуют Дагестан (11,3) и Ингушетия (13,1). Последние места в этой категории с показателем 40 и выше занимают Амурская область, Чукотка, Магаданская область и Еврейская автономная область. Однако аналитики отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года ситуация в данных регионах улучшилась.

По данным МВД, за девять месяцев в стране было зарегистрировано 1,498 миллиона преступлений, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Нарушений закона стало меньше в 55 регионах, из которых в семи — более чем на 10%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 5,5%.