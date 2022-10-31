"Изделие РФ": Испытан двигатель нового стратегического ракетоносца

В России прошли стендовые испытания двигателя для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), проще говоря, нового стратегического бомбардировщика. Речь пока только об опытных образцах силовой установки. Двигатель условно назван "Изделие РФ".

"Несколько опытных образцов двигателя уже прошли часть стендовых испытаний. Сейчас испытания продолжаются. По их результатам можно сказать, что двигатель подтверждает заложенные в него параметры", — рассказал источник ТАСС в отрасли.

По его словам, для испытания "Изделия РФ" был создан специальный стенд. На "ОДК-Кузнецов" (входит в "Ростех") готовятся запустить производство двигателя.

ПАК ДА спроектирован по схеме "летающее крыло". Предполагается, что его планируют построить с применением технологии "стелс", то есть малозаметным для радаров. Самолёт будет дозвуковым, сможет нести имеющиеся у России ракеты и бомбы.