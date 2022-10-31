Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии

Российский лидер Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", — отмечается в поздравительной телеграмме президента РФ.

Глава государства пожелал Луле да Силве успехов во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия.