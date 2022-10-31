В США назвали условие, при котором Байден уйдёт в "крутое пике"

Нынешнему 79-летнему президенту США пора на покой. Вместо "изношенного" Джо Байдена хозяином Белого дома должен стать некто более энергичный и сконцентрированный, считает журналист Fox News Стюарт Варни. Причём, по мнению телеведущего, уход политика уже совсем не за горами.

"Президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдёт в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах", — заявил он.

По мнению журналиста, действующий глава США уже давно выступает в роли марионетки. Во избежание различных инцидентов Байдену не разрешают выступать на публике и общаться от своего лица. Причём никто не понимает, кто на самом деле "дёргает ниточки" и управляет ситуацией.