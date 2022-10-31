США разместят на территории Австралии шесть бомбардировщиков B-52
ABC: США разместят в Австралии бомбардировщики, способные нести ядерное оружие
Бомбардировщик B-52. Обложка © ТАСС / Zuma
Соединённые Штаты Америки готовятся развернуть на севере Австралии бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. По данным телеканала ABC, речь идёт о шести объектах.
Как указывает телеканал, Вашингтон намерен построить специальные площадки для их размещения на авиабазе Тиндал к югу от Дарвина. Эксперты усмотрели в этом решении предупреждение для Китая, "поскольку растут опасения о готовящемся нападении на Тайвань".
"Возможность развёртывания бомбардировщиков ВВС США в Австралии посылает сильный сигнал противникам о нашей способности проецировать смертоносную авиацию", — приводит ABC слова ВВС США.
По предварительным оценкам, расширение базы Тиндал обойдётся не менее чем в 100 миллионов долларов. Представители американских вооружённых сил указали, что место для размещения бомбардировщиков будет оборудовано к концу 2026 года.
Ранее стало известно, что США решили снять с вооружения самый мощный ядерный боезаряд и перестать планировать создание крылатой ракеты морского базирования. В Стратегии национальной обороны страны сказано, что гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающего ограничения её потенциала и увеличения расходов на её техобслуживание.