Россияне стали скупать магические обереги и амулеты

Незадолго до Хэллоуина россияне стали почти в два раза чаще покупать аксессуары для гаданий и магических обрядов. Так, в октябре спрос на эту категорию товаров вырос на 90%. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные от Ozon.

Особой популярностью пользуются карты Таро. В октябре их было на данной площадке продано в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Больше чем вдвое увеличился интерес к необходимым для гадалок аксессуарам и атрибутам. Продажи амулетов, талисманов и оберегов в октябре увеличились на 91%, а рун — на 76%. В четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес к магическим аксессуарам и материалам.

Чаще всего из эзотерических товаров заказывали восковые свечи и травы, необходимые для магических ритуалов, медитации и гадания. Согласно статистическим данным ресурса, наиболее увлечёнными магией регионами России стали Новосибирская область и Татарстан (интерес вырос вдвое по сравнению с прошлым годом), Санкт-Петербург и Ленинградская область (интерес повысился на 95%), Самарская область (+93%), а также Свердловская область (+86%).