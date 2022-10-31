"Недоумение и отвращение": В партии осудили депутата, бросившего ребёнка на дороге после ДТП
Из "Единой России" исключат депутата, сбившего ребёнка и бросившего его на дороге
Член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов будет исключён из состава партии "Единая Россия", поскольку сбил ребёнка и бросил его лежать на дороге. Об этом сообщили в региональном отделении политической организации.
Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал. Видео © Телеграм-канал SHOT
"Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", — приводит пресс-служба отделения слова руководителя регионального исполкома партии Юлии Швец.
Она подчеркнула, что Мамонтова исключат из партии "с позором", равно как и из фракции в райсовете. Местная ячейка "Единой России" окажет помощь мальчику и его семье.
Полиция пока завела по факту произошедшего только два административных дела — по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ "Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП". Но может быть открыто и уголовное дело — по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Лайф рассказывал, что сбитый в Татарске шестилетний мальчик был доставлен в реанимацию, ему зашили рану на голове и констатировали перелом. Обследование пока не завершено. Матери разрешили остаться с ребёнком.
SHOT