"Недоумение и отвращение": В партии осудили депутата, бросившего ребёнка на дороге после ДТП

Член Совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов будет исключён из состава партии "Единая Россия", поскольку сбил ребёнка и бросил его лежать на дороге. Об этом сообщили в региональном отделении политической организации.

Водитель в Новосибирской области сбил ребёнка, посмотрел на него и уехал. Видео © Телеграм-канал SHOT

"Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребёнка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", — приводит пресс-служба отделения слова руководителя регионального исполкома партии Юлии Швец.

Она подчеркнула, что Мамонтова исключат из партии "с позором", равно как и из фракции в райсовете. Местная ячейка "Единой России" окажет помощь мальчику и его семье.

Полиция пока завела по факту произошедшего только два административных дела — по статьям 12.24 и 12.27 КоАП РФ "Нарушение ПДД, повлёкшее причинение лёгкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП". Но может быть открыто и уголовное дело — по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".