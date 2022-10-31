Новая Зеландия расширила санкции против России

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России — включили в чёрный список ещё 14 граждан РФ, предприятия оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава МИД Нанаия Махута.

По её словам, в числе оказавшихся под этими санкциями россиян в том числе "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие". Что касается СМИ, министр упомянула базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Упоминаемым в новом санкционном списке запретят посещать Новую Зеландию, если в стране найдут их активы, те будут заморожены.