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31 октября, 03:46

Новая Зеландия расширила санкции против России

Новая Зеландия ввела санкции против 14 граждан России

Власти Новой Зеландии расширили санкции против России — включили в чёрный список ещё 14 граждан РФ, предприятия оборонного сектора и СМИ. Об этом сообщила глава МИД Нанаия Махута.

По её словам, в числе оказавшихся под этими санкциями россиян в том числе "руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие". Что касается СМИ, министр упомянула базирующееся в Крыму информационное агентство News Front.

Упоминаемым в новом санкционном списке запретят посещать Новую Зеландию, если в стране найдут их активы, те будут заморожены.

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Лайф рассказывал, что Новая Зеландия, как многие другие союзники США, начала ускоренно вводить санкции против России с начала военной спецоперации на Украине. С тех пор ограничения много раз расширялись. Так, под них попали президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу.

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Getty Images / Hagen Hopkins

Андрей Григорьев

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