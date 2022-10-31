"Не терять самообладания": Россиянам дали советы, как выжить в давке
Специалист по безопасности Макеев дал советы, как вести себя в массовой давке
Попав в массовую давку, нельзя терять самообладание. Сопротивляться движению толпы не нужно. Лучше сжать кисти в замок, расставить локти в стороны, и двигаться по диагонали группы людей. Такие советы дал эксперт по безопасности Михаил Макеев.
Ни в коем случае не стоит подниматься на цыпочки, чтобы посмотреть на размеры толпы. Продвигаться надо к стенам, дверным проёмам, эвакуационным выходам — местам, где есть свободное пространство.
"Обязательно избавиться от шарфов и других вещей, за которые могут зацепиться окружающие. Рюкзак и сумку лучше перевесить вперёд. Ребёнка нужно посадить на шею. Если в толпе оказалась пара, то мужчине стоит выставить женщину вперёд, а не тащить за собой за руку, так как толпа её отсечёт", — рассказал Макеев телеканалу "360".
В агрессивной толпе лучше не ловить взгляды людей, а, смотря под ноги, продвигаться к безопасным объектам. Людей крупного телосложения, столбов, колонн, узких проёмов нужно избегать. Если человек упал в толпе, то лучше свернуться в клубок, руками обхватить затылок. Вставая, опираться на руки нельзя: пальцы могут отдавить и даже сломать. Встать нужно рывком корпуса с опорой на колени, после чего продвигаться к безопасному месту.
Как ранее писал Лайф, очевидец давки в Сеуле рассказал, что спасатели не сразу добрались до людей из-за потока машин. Никак не получалось подъехать ни медикам, ни спасателям, ни пожарным в то время, когда трагедия только произошла, отметил он.
Напомним, трагедия случилась на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Погибли четыре россиянки. В связи с произошедшим в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю соболезнования.
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