"Не терять самообладания": Россиянам дали советы, как выжить в давке

Попав в массовую давку, нельзя терять самообладание. Сопротивляться движению толпы не нужно. Лучше сжать кисти в замок, расставить локти в стороны, и двигаться по диагонали группы людей. Такие советы дал эксперт по безопасности Михаил Макеев.

Ни в коем случае не стоит подниматься на цыпочки, чтобы посмотреть на размеры толпы. Продвигаться надо к стенам, дверным проёмам, эвакуационным выходам — местам, где есть свободное пространство.

"Обязательно избавиться от шарфов и других вещей, за которые могут зацепиться окружающие. Рюкзак и сумку лучше перевесить вперёд. Ребёнка нужно посадить на шею. Если в толпе оказалась пара, то мужчине стоит выставить женщину вперёд, а не тащить за собой за руку, так как толпа её отсечёт", — рассказал Макеев телеканалу "360".

В агрессивной толпе лучше не ловить взгляды людей, а, смотря под ноги, продвигаться к безопасным объектам. Людей крупного телосложения, столбов, колонн, узких проёмов нужно избегать. Если человек упал в толпе, то лучше свернуться в клубок, руками обхватить затылок. Вставая, опираться на руки нельзя: пальцы могут отдавить и даже сломать. Встать нужно рывком корпуса с опорой на колени, после чего продвигаться к безопасному месту.