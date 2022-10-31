Новый президент Бразилии обозначил свою главную задачу

Луис Инасиу Лула да Силва, победивший в эти выходные на выборах президента, заявил, что его главные задачи — бороться с голодом и неравенством в стране, восстановить диалог между ветвями власти и решить проблемы экологии.

"Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", — написал Лула да Силва в "Твиттере".

По словам политика, правительство должно возобновить диалог с законодательной и судебной властью, пытаясь не отстраняться, вмешиваться и контролировать, а воссоздать гармоничное существование между тремя ветвями власти. Также он подчеркнул, что Бразилия готова вновь взять на себя ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, особенно это касается лесов Амазонии. Он подчеркнул, что его правительство смогло на 80% сократить вырубку этих лесов, теперь задача президента — добиться нулевой вырубки.