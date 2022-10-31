Новый президент Бразилии обозначил свою главную задачу
Лула да Силва заявил, что в первую очередь будет бороться в Бразилии с голодом
Луис Инасиу Лула да Силва, победивший в эти выходные на выборах президента, заявил, что его главные задачи — бороться с голодом и неравенством в стране, восстановить диалог между ветвями власти и решить проблемы экологии.
"Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", — написал Лула да Силва в "Твиттере".
По словам политика, правительство должно возобновить диалог с законодательной и судебной властью, пытаясь не отстраняться, вмешиваться и контролировать, а воссоздать гармоничное существование между тремя ветвями власти. Также он подчеркнул, что Бразилия готова вновь взять на себя ведущую роль в борьбе с климатическим кризисом, особенно это касается лесов Амазонии. Он подчеркнул, что его правительство смогло на 80% сократить вырубку этих лесов, теперь задача президента — добиться нулевой вырубки.
Напомним, что по результатам обработки 97,1% протоколов с участков в рамках второго тура голосования Лула да Силва одержал победу на выборах главы Бразилии. Своего конкурента Жаира Болсонару он обогнал на два миллиона голосов.
ТАСС / Antonio Lacerda