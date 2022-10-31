Родных одной не могут найти: Тела погибших в Сеуле россиянок доставят на родину

Тела четырёх россиянок, погибших в Сеуле во время давки 29 октября, будут доставлены в Россию паромом через Приморский край. Об этом сообщил руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.

"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела. Там две наши, приморские: одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четырёх будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", — цитирует Броварца ТАСС.

Он добавил, что пока не известно, когда это произойдёт, и рассказал, что родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. А вот родных приехавшей в Сеул россиянки из Санкт-Петербурга найти пока не удаётся. Четвёртая девушка была из Красноярска.