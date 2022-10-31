Родных одной не могут найти: Тела погибших в Сеуле россиянок доставят на родину
Тела погибших в Сеуле россиянок доставят на родину паромом через Приморье
Тела четырёх россиянок, погибших в Сеуле во время давки 29 октября, будут доставлены в Россию паромом через Приморский край. Об этом сообщил руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец.
"Мы будем оказывать содействие, чтобы их отправили на родину, тела. Там две наши, приморские: одна из Находки, другая из Спасска-Дальнего. <...> Мы окажем помощь при отправке тел паромом на родину. <...> Всех четырёх будут [доставлять] через Приморье, потому что другого сообщения нет, только паром", — цитирует Броварца ТАСС.
Он добавил, что пока не известно, когда это произойдёт, и рассказал, что родственницы погибших россиянок из Приморья находятся в Южной Корее. А вот родных приехавшей в Сеул россиянки из Санкт-Петербурга найти пока не удаётся. Четвёртая девушка была из Красноярска.
Ранее Лайф писал, что в Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ходе давки в Сеуле. Оно оценивается как стабильное.
Напомним, трагедия в Южной Корее произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. Сообщалось о гибели трёх россиянок, однако позже их количество увеличилось до четырёх. В связи с произошедшим в стране объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю соболезнования.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon