"Всегда любила тусить": Близкие рассказали о двух погибших во время давки в Сеуле россиянках
Близкие занялись вопросом доставки на родину тел погибших в Сеуле россиянок
Погибшие россиянки Юлиана (слева) и Кристина. Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети
В Сеуле во время давки, произошедшей 29 октября во время празднования Хэллоуина, погибли четыре россиянки. В Южную Корею их привели разные причины. Близкие двух из них, Юлианы и Кристины, рассказали, чем жили девушки.
Так, Юлиана П. отправилась в Сеул, чтобы работать учительницей в школе для родившихся в России корейцев. Её подруга рассказала, что посещение гуляний по случаю Хэллоуина было для погибшей традицией.
"Сколько её знаю, она всегда любила тусить. В Корею она переехала в прошлом году. Сначала жила в Москве, но там не пошло. Она этническая кореянка. Вот и решила туда уехать", — рассказала сайту kp.ru подруга погибшей.
Подруга Юлианы добавила, что семья сейчас занимается организацией перевозки тела погибшей и похорон. Родственники просят близких и знакомых о помощи через социальные сети. Они пока не знают, во сколько им обойдётся транспортировка тела.
А вот в семье погибшей Кристины Г. рассказали, что та, напротив, не отмечала Хэллоуин, по крайней мере, на родине. В Корею она переехала из Новокузнецка по студенческой визе. Профиль был связан с дизайном одежды. Оплачивать все счета ей приходилось самой, девушка работала, где придётся — официанткой, мойщиком посуды и репетитором по русскому языку.
"Кристина жила в общежитии. Там, в Сеуле, будет кремация, а дальше пока неизвестно. В России она Хэллоуин никогда не отмечала. В прошлом году в Корее она на него тоже не ходила, а в этом году почему-то пошла", — рассказала сестра погибшей.
Родные Кристины сейчас думают, как перевезти урну в прахом и документы в Россию для похорон. Осознать случившееся они ещё не успели.
Ранее Лайф писал, что в Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ходе давки в Сеуле. Оно оценивается как стабильное. В настоящее время сотрудники российской дипмиссии находятся во взаимодействии с родственниками погибших, а также экстренными службами Южной Кореи.
Напомним, трагедия произошла на улице Итхэвон в центре Сеула во время гуляний по случаю Хэллоуина. В результате давки погибло более 150 человек. В числе жертв граждане Ирана, Китая, Норвегии, Узбекистана и других государств, всего скончалось 22 иностранца. В связи с произошедшим в Южной Корее объявили национальный траур. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю соболезнования.