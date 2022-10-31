"Всегда любила тусить": Близкие рассказали о двух погибших во время давки в Сеуле россиянках

В Сеуле во время давки, произошедшей 29 октября во время празднования Хэллоуина, погибли четыре россиянки. В Южную Корею их привели разные причины. Близкие двух из них, Юлианы и Кристины, рассказали, чем жили девушки.

Так, Юлиана П. отправилась в Сеул, чтобы работать учительницей в школе для родившихся в России корейцев. Её подруга рассказала, что посещение гуляний по случаю Хэллоуина было для погибшей традицией.

"Сколько её знаю, она всегда любила тусить. В Корею она переехала в прошлом году. Сначала жила в Москве, но там не пошло. Она этническая кореянка. Вот и решила туда уехать", — рассказала сайту kp.ru подруга погибшей.

Подруга Юлианы добавила, что семья сейчас занимается организацией перевозки тела погибшей и похорон. Родственники просят близких и знакомых о помощи через социальные сети. Они пока не знают, во сколько им обойдётся транспортировка тела.

А вот в семье погибшей Кристины Г. рассказали, что та, напротив, не отмечала Хэллоуин, по крайней мере, на родине. В Корею она переехала из Новокузнецка по студенческой визе. Профиль был связан с дизайном одежды. Оплачивать все счета ей приходилось самой, девушка работала, где придётся — официанткой, мойщиком посуды и репетитором по русскому языку.

"Кристина жила в общежитии. Там, в Сеуле, будет кремация, а дальше пока неизвестно. В России она Хэллоуин никогда не отмечала. В прошлом году в Корее она на него тоже не ходила, а в этом году почему-то пошла", — рассказала сестра погибшей.

Родные Кристины сейчас думают, как перевезти урну в прахом и документы в Россию для похорон. Осознать случившееся они ещё не успели.

Ранее Лайф писал, что в Посольстве РФ рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ходе давки в Сеуле. Оно оценивается как стабильное. В настоящее время сотрудники российской дипмиссии находятся во взаимодействии с родственниками погибших, а также экстренными службами Южной Кореи.