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31 октября, 01:43

Число жертв обрушения моста в Индии превысило 100 человек

В Индии уже не менее 120 человек значатся жертвами обрушения вантового моста в западном штате Гуджарат. Об этом заявил начальник полиции округа Морби.

Последствия обрушения моста в Индии. Видео © Twitter / Vikram Singh Meena

"К настоящему моменту мы нашли 120 тел. Число погибших, вероятно, продолжит расти по мере продолжения поисковой операции", — приводит агентство Франс Пресс его слова.

В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

В Конго новый мост рухнул в самый ответственный момент

Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о тридцати погибших, однако уже вскоре их количество увеличилось до шестидесяти, а ещё через пару часов приблизилось к сотне.

Обложка ©

Twitter / Vikram Singh Meena

Андрей Григорьев
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