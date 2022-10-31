Число жертв обрушения моста в Индии превысило 100 человек

В Индии уже не менее 120 человек значатся жертвами обрушения вантового моста в западном штате Гуджарат. Об этом заявил начальник полиции округа Морби.

Ранее Лайф сообщал о том, что рухнувшему в Индии мосту около ста лет, всего четыре дня назад его открыли после реконструкции. Изначально сообщалось о тридцати погибших, однако уже вскоре их количество увеличилось до шестидесяти, а ещё через пару часов приблизилось к сотне.