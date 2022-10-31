Россиянам рассказали, как быстрее и эффективнее копить деньги

Чтобы успешно и быстро накопить необходимое количество денег, нужно регулярно откладывать со своих доходов фиксированную сумму. Такой совет дал старший риск-менеджер "Алго капитал" Виталий Манжос.



"Самый простой и верный способ накопить существенный капитал — это регулярно откладывать фиксированные суммы. Для людей со стабильной зарплатой можно откладывать 10–30% от месячного дохода", — отметил Манжос в интервью агентству "Прайм".

По его словам, при таком подходе внушительная сумма наберётся всего за несколько месяцев. Правило не менее эффективно и для тех, кто имеет нерегулярный доход, только в этом случае процесс сбережения будет тоже нерегулярным.

Также хорошей привычкой эксперт назвал откладывание незапланированных доходов от дополнительного труда или продажи ненужных вещей. Вместе с тем накопление не должно быть бременем. Если меньше 10% сложно откладывать, лучше подыскать более высокооплачиваемую работу. А вот работать больше за те же деньги плохой вариант.

Быстрее всего копить получается у тех, кто может откладывать до 50% дохода, отметил риск-менеджер. Он советует позаботиться о "финансовой подушке", которая должна быть кратна доходам за один – три месяца. Ещё лучше — за полгода.