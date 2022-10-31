Украинских беженцев в Ирландии сочли угрозой туризму
Irish Examiner: Украинские беженцы "уничтожают" туротрасль Ирландии
Размещение украинских беженцев в отелях наносит урон туристической отрасли Ирландии. Об этом говорится в статье местного издания The Irish Examiner.
Там привели в пример ситуацию на юге графства Керри, где в гостиницах выделили 3741 койко-место для вынужденных переселенцев. В результате оказался на 40% занят фонд отелей.
Возможность принимать туристов тает, как и отчисления в местные бюджеты. При этом власти зачастую узнают о необходимости разместить очередную партию беженцев, только когда они уже у дверей отелей.
Ранее Лайф сообщал, что в Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях". По данным местного издания, в последние месяцы страна столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования по данному делу было задержано около 125 проводников-нелегалов.
ТАСС / DPA / Marcus Brandt