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31 октября, 01:29

Украинских беженцев в Ирландии сочли угрозой туризму

Irish Examiner: Украинские беженцы "уничтожают" туротрасль Ирландии

Размещение украинских беженцев в отелях наносит урон туристической отрасли Ирландии. Об этом говорится в статье местного издания The Irish Examiner.

Там привели в пример ситуацию на юге графства Керри, где в гостиницах выделили 3741 койко-место для вынужденных переселенцев. В результате оказался на 40% занят фонд отелей.

Возможность принимать туристов тает, как и отчисления в местные бюджеты. При этом власти зачастую узнают о необходимости разместить очередную партию беженцев, только когда они уже у дверей отелей.

"Пытка" гимном России: В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей

"Пытка" гимном России: В Чехии дети украинских беженцев столкнулись с травлей

Ранее Лайф сообщал, что в Чехии обвинили украинцев в "бизнесе на людях". По данным местного издания, в последние месяцы страна столкнулась с резким увеличением числа беженцев. В ходе расследования по данному делу было задержано около 125 проводников-нелегалов.

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ТАСС / DPA / Marcus Brandt

Андрей Григорьев

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