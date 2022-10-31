Названы последствия для США от запрета на российский алюминий

Америку могут ожидать ещё большие трудности в экономике, если будет введён новый пакет антироссийских санкций. Об этом написал в статье для The Hill профессор-международник Марк Л. Буш, отреагировав на информацию о том, что администрация США изучает возможность запрета российского алюминия одним из трёх способов: прямым перекрытием поставок, резким увеличением пошлин или введением санкций против "Русала".

По мнению Буша, последствия могут навредить Вашингтону ещё больше, чем Москве. С большой вероятностью санкции спровоцируют введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов, что только "подкормит" растущую в США инфляцию. Профессор отметил, что промышленность Штатов примерно на 15% зависит от российского алюминия, так как производства внутри страны недостаточно.