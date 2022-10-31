Жителей юга России предупредили о первом снеге

В Краснодарском крае и предгорье республик Северного Кавказа в понедельник может выпасть мокрый снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России хоть и не так холодно, как в центре, но там ожидается непогода с сильными осадками, на севере и в горных районах Краснодарского края даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с. Сильный ветер будет и на Ставрополье, в предгорьях всех северокавказских республик. Северная Осетия, Ингушетия, Чечня — дождь и мокрый снег", — заявил Вильфанд ТАСС.

По его словам, первые в этом году зимние осадки на юге России выпали в начале недели, когда снег покрыл одну из горных вершин Краснодарского края. На Чегете устанавливался снежный покров до 40 см в высоту. С тех пор там ещё осталось 5–10 см снега, хотя на других горнолыжных курортах пока снега нет.