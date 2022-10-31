Маск анонсировал новые правила верификации пользователей Twitter

Американский миллиардер Илон Маск на фоне сделки с покупкой "Твиттера" заявил, что под его руководством в этой социальной сети полностью изменится процесс верификации страниц пользователей.

"Сейчас весь процесс верификации пересматривается", — написал Маск на своей странице в "Твиттере", не дав каких-либо пояснений.

Верификация позволяет пользователю показывать подписчикам, что его личность как владельца профиля подтверждена. Об этом сейчас свидетельствует значок голубого цвета. Согласно нынешним правилам платформы, для прохождения верификации профиль должен быть активен, а его владелец должен являться известным человеком или брендом.