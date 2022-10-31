Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили Украину
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Говорили они в том числе и про Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Там отметили, что Блинкен затронул вопрос о российской военной спецоперации на Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности". В сухом сообщении ведомства также уточняется, что собеседники отметили необходимость поддержания открытыми каналов связи между США и Китаем.
"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", — отмечается в тексте сообщения.
Лайф рассказывал, что Соединённые Штаты Америки в Стратегии нацбезопасности закрепили за Китаем статус "самого серьёзного геополитического вызова", а Россию назвали актуальной угрозой безопасности. Эти сведения указаны в новой редакции документа, опубликованной на сайте Белого дома.
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