Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И. Говорили они в том числе и про Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Там отметили, что Блинкен затронул вопрос о российской военной спецоперации на Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности". В сухом сообщении ведомства также уточняется, что собеседники отметили необходимость поддержания открытыми каналов связи между США и Китаем.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", — отмечается в тексте сообщения.