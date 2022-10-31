"Мы попадём, а они двигаются": Украинских диверсантов сравнили с зомби

Члены украинских диверсионно-разведывательных групп зачастую не чувствуют, что ранены, так как находятся под действием сильных препаратов. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Крым.

Он рассказал РИА "Новости" об одном из таких случаев. Украинская ДРГ была замечена, по ней открыли огонь, но противник отреагировал на это странно.

"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", — заявил военный.

По его словам, раненые украинские военнослужащие двигались дальше и улыбались.