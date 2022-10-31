Как русский наркобарон Егор Буркин купил Украину, вкладывая миллионы в ВСУ В свои 33 года наркобарон Егор Буркин успел стать долларовым миллиардером благодаря коррупции на Украине, где у него расположена сеть нарколабораторий. Что о нём известно? 31 октября, 01:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov, © VK / "Фотографии Уфимских наркоман-выведем их на чисту"

Где скрывается главарь ОПГ "Химпром"

Возраст Христа уроженец Башкирии Егор Буркин отметил 24 октября в мексиканском городе Канкун, где он проживает вместе со своими друзьями в большом особняке, часто выезжая в море на яхте Sunseeker Predator. Здесь знают его как крупного бизнесмена с проектами на Украине.

Егор Буркин на борту своей яхты Sunseeker Predator 64ft. Фото © Соцсети

Среди местных наркокартелей он также известен как Мексиканец — лидер крупнейшего в СНГ международного наркосиндиката "Химпром". Буркин скрывается в Мексике от правоохранителей России и Украины, признавших наркобарона угрозой национальной безопасности. Однако он продолжает руководить разветвлённой сетью своих нарколабораторий на Украине, откуда по соседним странам расползаются курьеры с опасными наркотическими солями.

Егор Буркин часто выходит на связь в странном состоянии

Как главарь ОПГ "Химпром" помогает армии Украины

На Украине прекрасно знают Буркина. Украинские ресурсы сообщают, что помимо доставки наркотиков Буркин известен как один из самых щедрых донаторов Вооружённых сил Украины. Общая сумма его пожертвований может достигать десятков миллионов долларов. Недавно он помогал подразделению теробороны Киева имени Архангела Михаила под управлением известного атошника Михаила Помогайбо (Моня Майман).







В настоящее время между Буркиным и Помогайбо развернулся конфликт. Майман утверждает, что Буркин поставлял тяжёлые наркотики прямо на позиции ВСУ, хорошо понимая, о чём он говорит, поскольку ранее они дружили. На один из телефонов Мони зарегистрирован киевский филиал "Тюф Норд Україна Тов" — украинского подразделения немецкой фирмы, предлагающей услуги по проведению сертификации, испытаниям и экспертизы. Под этим прикрытием могло осуществляться производство наркотических и психотропных веществ.

На днях в своих соцсетях Помогайбо опубликовал предполагаемую схему нарколабораторий "Химпрома" на Украине, уверяя, что только за это его уже приговорили. В честное расследование Майман не верит, поскольку считает, что долларовый миллиардер Буркин просто "задавит всех деньгами".

Схема нарколабораторий ОПГ "Химпром" на Украине по версии Михаила Помогайбо.

Как появился наркокартель "Химпром"

Буркин родился 24 октября 1989 года в Стерлитамаке (Башкортостан). Он сделал ставку на два относительно новых вида синтетических наркотиков — мефедрон (или просто меф) и Альфа-PVP — соль. Мало того, созданное им ОПГ "Химпром" стало своего рода первооткрывателем этой "синтетики", превращающей людей в агрессивных зомби. Под солями часто совершают убийства, суициды и членовредительства. Были отмечены случаи каннибализма.

До поры до времени синтетика продавалась в России вполне легально под видом соли для ванн, корма для рыбок или удобрения. Только в 2014 году соли попали в списки запрещённых препаратов, после чего Буркин был арестован за создание ОПГ (ч. 1 ст. 210 УК). Несмотря на тяжесть обвинений, Буркин был отпущен под подписку о невыезде благодаря отличным связям и большим деньгам и бежал в соседнюю Украину, где к тому времени шли боевые действия.

Егор Буркин в России числится в розыске. Фото © VK / "Фотографии Уфимских наркоман-выведем их на чисту"

У Буркина была чёткая и рабочая модель наркобизнеса, которая заинтересовала местных силовиков. По данным источника Лайфа, после заключения Минских соглашений на украинской части Донбасса под управлением военно-гражданской администрации была открыта сеть нарколабораторий, которые курировал высокопоставленный сотрудник УМВД Украины. Перезапущенная ОПГ "Химпром" Буркина приобрела крышу в лице СБУ и даже некую идеологическую базу — борьбу с Россией посредством распространения наркотиков. По данным Генпрокуратуры, Буркин обзавёлся украинским паспортом и стал Левченко Егором Васильевичем. Согласно базам данных, он проживал в Киеве на самой модной улице — Рейтарской, 35, кв.15.

В начале 2015-го по всей Украине были расклеены объявления о приёме на "высокооплачиваемую работу" в наркокартель. В Киеве работали целые рекрутинговые агентства, отбирающие персонал для "Химпрома". Соискателей приглашали в номер отеля на Крещатике, где они проходили полиграф. Предпочтение отдавали кандидатам с негативным отношением к России.

Завербованных наркокурьеров и экспедиторов обеспечивали банковскими карточками, деньгами и средствами связи, а потом десантировали их на территорию России, где они налаживали торговлю солями в крупных областных центрах. Наркотики реализовывались через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере Telegram, оплату принимали криптовалютой.

На территории Украины ОПГ открыло приблизительно 20 офисов, в которых работало около двухсот операторов, которые вели торговлю наркотическими средствами на территории Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана.

Сами курьеры получали копейки, основная прибыль уходила в Киев, и её отмывали через торговлю, строительство и ресторанный бизнес. Часть денег направлялась на националистические организации по типу полка "Азов" (запрещён на территории РФ).

Тогдашний замглавы СБУ Павел Демчина рассказывал о жёстких правилах, установленных внутри самой группировки: — За любое нарушение правил конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных мобильных телефонов на рабочих местах приезжали специально обученные люди и просто обрубали пальцы.

Годовой оборот этого крупного синдиката по производству синтетики составлял около двух миллиардов рублей. Сотни тысяч молодых людей на Украине, в России, Белоруссии и Казахстане стали тяжёлыми наркозависимыми.

Как в России боролись с наркокартелем "Химпром"

В феврале 2017 года сотрудники МВД и ФСБ провели масштабную операцию по ликвидации "Химпрома" и задержали 67 членов наркосиндиката, из них 47 граждан Украины. Из незаконного оборота было изъято более четырёх тонн мефедрона и солей. Также оперативники нашли три с половиной тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомобилей и восемнадцать паспортов РФ с признаками подделки.

Нарколаборатория "Химпрома". Фото © Кадр из оперативного видео МВД России

После разгрома в России "Химпром" начал осваивать рынок наркозависимых Украины. Глава группировки Егор Буркин попытался подкупить лоббистов в Верховной раде. Украинские журналисты сообщали, что за отстранение от должности прокурора по делу "Химпрома" Романа Заричанского наркобарон якобы давал полмиллиона долларов. Тем не менее украинские силовики решили уничтожить ОПГ.

В марте 2019 года Генпрокуратура и СБУ осуществили самую масштабную в истории современной Украины спецоперацию, в ходе которой одновременно было проведено около 70 обысков, пресечена деятельность 15 нелегальных офисов "Химпрома". 30 активных членов группировки арестовали, у них изъяли наркотики, оружие и взрывчатку, а также около 35 элитных авто.

Нарколаборатория "Химпрома". Фото © Кадр из оперативного видео МВД России

Несмотря на интерес силовиков, Буркину снова удалось сбежать. После миллионных донатов для ВСУ "Химпром" продолжает работать под охраной СБУ, которые прекрасно знают, кто и для чего создал наркосиндикат. Опаснейшие соли продолжают наводнять страны СНГ, калеча чьи-то судьбы, пока наркобарон отдыхает на своей яхте в Канкуне.

Почему международный наркокартель обосновался на Украине? 0 Потому что там можно всех подкупить и спокойно работать Потому что местным силовикам теперь не до криминала Потому что Украина выгодно расположена для логистики наркотиков Власти Украины поддерживают поставки наркотиков в армию

Авторы Станислав Сенькин