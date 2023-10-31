Билеты из России и не только: Как агрегатор Aviasales помогает выживать беглым иноагентам На днях Роскомнадзор добавил Aviasales в перечень иностранных компаний, которые должны иметь представительство, хранить данные и платить налоги в России. Пока агрегатор активно поддерживает деньгами блогеров-иноагентов. Что известно об Aviasales? 30 октября, 22:40 Комик Данила Поперечный, комик Александр Гудков, журналист Ирина Шихман*. Коллаж © LIFE. Фото © VK / spoontamer, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / irinashikhman

Кому Aviasales платит деньги за свою рекламу

Уже несколько лет сервис по поиску и заказу авиабилетов является одним из крупнейших закупщиков рекламных площадок у русскоязычных блогеров. Причём с началом СВО политика Aviasales не изменилась — в топовых блогеров вкладываются деньги, несмотря на их позицию. Рекламные интеграции до сих пор появляются у откровенно русофобствующих беглых ютуберов, таких как, например, Данила Поперечный. Таким образом, сейчас сервис по сути финансирует их антигосударственную деятельность.

Aviasales сотрудничали с комиком Александром Гудковым, Русланом Усачевым, украинским тревел-блогером Антоном Птушкиным, иноагентами Юрием Дудём**, Алексеем Пивоваровым** и Ириной Шихман**, сейчас открыто занимающих враждебную России позицию.

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При этом на топовых блогеров сервис денег не жалел никогда. Точные суммы контрактов фирма, конечно, не раскрывает, и оговаривается, что с каждой звездой ютуба менеджеры Aviasales договариваются в особом порядке, однако порядок цифр под чертой "итого" в договоре можно примерно определить и косвенным образом.

Недавно в одном из российских бизнес-изданий представитель компании Дарья Патютько обозначила порог эффективности вложений Aviasales в рекламу. Он составляет 30 копеек за просмотр. Таким образом, каждый ролик с рекламной интеграцией сервиса, достигший 1 млн просмотров, может приносить автору 300 тыс. рублей. При частоте выхода роликов 4 в месяц получается, минимум, 1,2 млн рублей. И это, вероятно, как раз те самые стандартные условия для раскрученных, но ещё не звёздных блогеров.

При этом у топовых авторов каждый выпуск зачастую набирает гораздо больше миллиона просмотров. У того же Данилы Поперечного, который в последнее время стал едва ли не лицом Aviasales, они часто достигают и 4-х млн. Недавно сбежавший в Лос Анджелес комик настолько полюбил своего рекламодателя, что даже набил на руке (разумеется, за отдельную плату) тату с логотипом сервиса.

Данила Поперечный набивает себе рекламное тату. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spoontamer

Кто стоит за билетным агрегатором

На днях Роскомнадзор добавил Aviasales в перечень иностранных IT-компаний, подлежащих "приземлению" в России. Это закон, принятый летом 2021 года, который обязывает иностранцев открывать официальные представительства в РФ, платить налоги здесь, а не в иностранных юрисдикциях — то есть работать в соответствии с российским законодательством: например, хранить данные российских пользователей на российских серверах и т.д.

Несмотря на бытующее мнение, что Aviasales — российская компания (дескать, учредители — россияне, есть российские юрлица, сервис — русскоязычный и т.д.), на деле сервисом владеет Go Travel Un Limited, зарегистрированная в Гонконге. Поэтому регулятор решил, что китайская фирма подпадает под действие закона, так как на своих ресурсах она распространяет информацию на русском языке, а их суточная аудитория превышает 500 тыс. российских пользователей.

Кстати, это далеко не первая компания, которую российские власти обязали "приземлиться". С лета 2021 года в этом списке, например, находятся YouTube. Компания Apple с сервисами iCloud, App Store, Apple Music. Там же была теперь запрещённая в России Meta Platforms со своими соцсетями и мессенджерами Facebook*, Instagram*, WhatsApp*. А кроме них Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch. С рядом из них в России шли и до сих пор идут суды из-за их отказа подчинятся нашему законодательству.

Несмотря на российское происхождение, сейчас Aviasales — компания китайская, а её головной офис находится в Таиланде. Фото © spark-interfax.ru

Как обстоят дела с Aviasales сейчас

В России сервис представлен тремя фирмами: "Гоу трэвел рус", которая занимается управлением коммерческой недвижимостью, "Авиасейлс" (обработка данных, предоставление услуг по размещению информации) и "Авиасейлс бизнес" (розничная торговля, осуществляемая через интернет).

Из этого может сложится мнение, что благодаря им Go Travel Un Limited уже представлена в России. Однако все эти фирмы лишь "дочки" гонконгской компании. Они отчитываются за себя, но не за деятельность всего бизнеса, который ведётся на территории страны.

— Благодаря такому раскладу для владельцев сервиса теоретически могут возникать лазейки для того, чтобы, например, не нести ответственность перед российскими пользователями, не исполнять решения судов. Или, к примеру, прятать часть прибыли, заработанной в России, в иностранной юрисдикции — рассказал Лайфу председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.







Сколько зарабатывает Aviasales в России

Ситуация здесь выглядит следующим образом: если посчитать чистую прибыль всех трёх российских фирм, работающих под брендом Aviasales, полученную в 2022 году, формально получится только 38,7 млн рублей.

Причём, одна фирма из этой тройки — "Авиасейлс" — при огромной выручке (664 млн рублей — многократно больше других) — потянула общий показатель вниз, опубликовав убыток в 701 тысячу руб. Остальные две показали лишь 136 тыс. и 51 млн рублей. Для сравнения гонконгская Go Travel Un Limited отчиталась о выручке в 4 млн долларов или без малого 400 млн рублей по текущему курсу.

Несколько лет назад — в 2016 году — основатель сервиса ныне покойный Константин Калинов в одном из своих интервью жаловался, что, мол, этот бизнес низкомаржинальный. Однако это не помешало головному офису компании, физически расположенному на туристическом и, соответственно, дорогостоящем тайском острове Пхукет, иметь штат из ста человек и занимать целую улицу в одном из местных элитных коттеджных посёлков.

Логично предположить, что часть выручки российских дочек китайской компании могла утекать в Гонконг, например, под видом внутренних расчётов.

Основатель Aviasales Константин Калинов. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Vasiliy Potyomkin

Как Aviasales размещает интеграции после поправок в закон о рекламе

Год назад Госдума озаботилась вопросом контроля оборота рекламы в интернете. К тому времени количество неучтёнки оказалось просто зашкаливающим — страна теряла миллионы рублей в виде налогов, в то время как получающие сверхприбыли блогеры соревновались в покупках элитной недвижимости, автомобилей и других атрибутов лакшери-жизни. В соответствии с новыми поправками в закон "О рекламе" каждая интеграция с осени 2022 года должна оформляться в специальном едином реестре Роскомнадзора.

В свою очередь каждый блогер, транслирующий эту интеграцию в том же Ютуб, обязан указывать в ней как информацию о рекламодателе, так и номер, под которым в реестре зарегистрирован рекламный креатив. При этом не важно, рекламирует ли блогер чужие продукцию и услуги или свои. Даже если он рекламирует собственный мерч, это должно быть зарегистрировано в Роскомнадзоре и указано на экране мониторов пользователей, а налоги от рекламной деятельности — идти в казну.

В случае с Aviasales новое правило выполняется блогерами, вещающими из России. В их роликах можно увидеть ИНН российского юрлица и тот самый токен прослеживаемости рекламы, ведущий к номеру из реестра, под которым зарегистрирован договор. Но блогеры, вещающие на Россию из-за границы, иногда поправкой пренебрегают.

С осени прошлого года в законе "О рекламе" новые поправки, обязывающие рекламодателей и блогеров ставить государство в известность о своих коммерческих отношениях и платить налоги на прибыль. Фото © publication.pravo.gov.ru

Можно предположить, что и рекламодатель, и распространитель рекламы, считая, что они находятся вне российской юрисдикции, перед государством отчитываться не обязаны, хотя в поправках описываются и подобные случаи. Российское законодательство считает внутренним делом любую информацию, направленную на российских граждан вне зависимости откуда она появилась. Поэтому, вполне возможно, "приземление" Go Travel Un Limited в том числе преследует цель взять под контроль коммерческие отношения Aviasales с блогерами за рубежом.

Откуда взялся Aviasales

Изначально сервис появился в 2007 году как личный блог путешественника из Санкт-Петербурга Константина Калинова. Молодой человек постоянно искал самые дешёвые авиабилеты и в итоге написал программу, которая собирала для него данные о стоимости перелётов с сайтов авиакомпаний и таким образом позволяла быстро найти предложения со скидками и акциями перевозчиков.

Чуть позже парень понял, что на этом сервисе можно заработать деньги, нанял сторонних разработчиков, которые занялись развитием ресурса и уже спустя пару лет превратил в многомиллионный бизнес. С 2012 года сервис вышел за рамки России и был локализован для 16 стран, а основной офис компании переехал на Пхукет, там работало около ста сотрудников. Примерно столько же в 2016 году работало в России.







Основатель фирмы Константин Калинов скончался в результате тяжелого заболевания в самом конце декабря 2017 года, но маховик изменений уже раскрутился настолько быстро, что в 2019 и 2020 году журнал Forbes помещал сервис в топ самых дорогих компаний Рунета — на тот момент её стоимость оценивалась экспертами почти в 200 млн долларов.

Предстоящей процедуры "приземления" в фирме не боятся, считая, что ключевым условиям закона продукты Go Travel Un Limited уже соответствуют. Мол, для пользователей из России уже действует форма обратной связи в приложении и на сайте, размещаемая для российских пользователей информация соответствует законам РФ, а данные российских пользователей хранятся на российских серверах.

— Это контролируемый процесс, и требования регулятора не повлияют на работу сервиса, — заявили журналистам в пресс-службе компании.

* Компания Meta и составляющие её структуры признаны экстремистской организацией. ** Внесены Минюстом в список иноагентов.

Может ли агрегатор Aviasales зарабатывать в России, но не платить здесь налоги и не "приземляться" здесь? 0 Может, ведь это частная компания Нет, не может. Пусть работает по законам России и платит налоги здесь Мне всё равно у кого покупать авиабилеты, лишь бы дешевле было Я не покупаю билеты в интернете, мне нет дела до Aviasales

Авторы Евгений Кузнецов