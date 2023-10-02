Кто теперь зарабатывает под вывеской фонда олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой Сайт Благотворительного фонда Елены Исинбаевой неожиданно изменился — теперь там делают ставки. Менеджмент организации говорит, что это, мол, ошибка, но что-то тут не так. Почему это выгодно для спортсменки? 11345 11345 Елена Исинбаева. Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев, © Shutterstock

В СМИ прокатилась волна сообщений о том, что беглая спортсменка Елена Исинбаева закрыла благотворительный фонд своего имени, который работал в Волгограде с 2013 года. Из этого ряд изданий сделали вывод, что прыгунья таким образом якобы могла продемонстрировать свою решимость навсегда уйти из России.

Ошибка или бизнес-схема

Поводом для внимания прессы стал официальный сайт Фонда Исинбаевой, на котором внезапно появился контент одной из букмекерских компаний. Интересно, что данные фирмы под доменом фонда уместились не на одной странице, как если бы это были последствия взлома или какой-то невероятной технической путаницы, а перекочевали на сайт целыми разделами.

В службе поддержки букмекера Лайфу сообщили, что в компании, конечно, регулярно пользуются зеркалами в Интернете, однако причастность сетевых дельцов к захвату домена Фонда Исинбаевой там категорически отрицают. Мол, все доступные зеркала публикуются в Сети, домены всегда можно отследить — это просто какой-то технический сбой.

Неожиданно на сайте благотворительного фонда появились казино и ставки на спорт. Фото © isinbaeva-fund.com

О технической ошибке неожиданно заявили и в фонде.

— Технический сбой, значит. У нас всё работает, — заявили СМИ в волгоградском представительстве.

Согласно данным СПАРК, бухгалтерская отчётность за 2022 год была сдана в ФНС с нулевыми показателями. Таким образом, сейчас организация спортсменки фактически не ведёт никакой деятельности. При этом сообщения о прекращении деятельности там опровергают.

— Фонд не закрылся, фонд работает — это всё неправда. Пожертвования благотворительные прекратились в какое-то время, у нас так было и с пандемией. Нет у нас пока проектов, так как не было бюджета, — сообщили представители фонда ТАСС.

Личный сайт спортсменки по-прежнему работает и ведётся на русском языке. Фото © isinbaeva.com

Почему благотворительный фонд не закрывается

Это заявление подтверждает данные информационных систем, сообщающих, что дела в фонде идут, мягко говоря, так себе. Если за 2022 год движения финансов были равны нулю, то годом ранее организация и вовсе уходила в глубокий минус — почти на 12 млн рублей.

Найти юридическое лицо, владеющее интернет-букмекером, практически нереально: никаких выходных данных, способствующих идентификации собственников, конечно, нет. А на тематических сайтах-отзовиках клиенты конторы как главный минус указывают отсутствие у неё лицензии, то есть нелегальность.

На фоне отсутствия зримых перспектив оживления благотворительной деятельности (вряд ли крупный бизнес или госорганизации рискнут давать деньги структуре бежавшей на Канары спортсменки) на ум приходят альтернативные варианты заработка. Могли ли менеджеры букмекера по-тихому договориться с менеджерами фонда, чтобы воспользоваться интернет-адресом стоящего на паузе фонда, — вопрос открытый, но поднявшаяся вокруг этого шумиха совершенно точно на руку владельцам тотализатора.

Вот что пишут о букмекере, занявшем домен Фонда Исинбаевой, в Сети. Фото © otzyvdengi.com

Как Исинбаева растила благотворительный проект

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой — это самое первое открытое спортсменкой юрлицо. Оно существует с 2013 года, появившись сразу после взлёта прыгуньи с шестом на мировой спортивный олимп.

Благодаря фонду ей объективно удалось многое сделать для развития спорта у себя на малой родине — в Волгограде. На деньги организации в регионе было построено более 90 спортивных площадок для бесплатного пользования, проводились ежегодные легкоатлетические соревнования для одарённых детей.

Через организацию прокачивались десятки миллионов рублей. Только с 2017 по 2020 год фонд выиграл президентских грантов на сумму 39 млн рублей, сколько за время работы структуры было пожертвований от представителей бизнеса — никто даже не подсчитает.

2021 год Фонд Елены Исинбаевой закончил с многомиллионным минусом. Фото © spark-interfax.ru

За свою активную благотворительную деятельность в 2018 году в Монте-Карло Елена Исинбаева даже стала лауреатом премии "Женщина года", которая ежегодно проводится под патронажем князя Монако Альбера II и почётного президента церемонии принцессы Шарлен.

Юридически она всё ещё остаётся президентом своего фонда, хотя и вышла из числа его учредителей. При такой длинной и насыщенной истории работы яркого и социально значимого проекта, принёсшего ей признание за границей, велико ли желание Исинбаевой его закрыть? Спортсменка до сих пор даже не закрыла ИП, с помощью которого зарабатывает деньги на аренде собственной недвижимости.

Впрочем, с ухудшением мировой политической обстановки в условиях нарастания противоречий между Россией и Западом Елена Исинбаева всё же сбежала на Канары, где у неё дорогостоящая недвижимость, выбрав благополучную жизнь в Европе и тёплую должность члена Международного олимпийского комитета.

Слева направо: Жоэль Бузу, Елена Исинбаева, князь Монако Альбер II и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Yelena Isinbaeva

Какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе

Российская спортсменка и активный сторонник здорового образа жизни в Швейцарии владеет компанией, занимающейся оптовой торговлей табачными изделиями, в частности сигарами, а также элитным алкоголем.

Фирма называется Luxury Legends Sagl, открывала её Исинбаева в августе 2015 года — спустя пару месяцев после того, как получила звание майора Вооружённых сил Российской Федерации и заключила контракт с ВС РФ. Офис находится в Ланси — одном из наиболее густонаселённых районов кантона Женева. Место примечательно тем, что это первая "биокоммуна" Швейцарии, где не пользуются никакими удобрениями и инсектицидами для ухода за местной природой.

В этом бизнесе у Исинбаевой четыре партнёра: три "физика" и одно юрлицо. Самый колоритный из соучредителей — 67-летний Жоэль Бузу. Знаменитый французский пятиборец, чемпион мира и призёр Олимпийских игр, деятель международного спортивного и социального движения, президент Всемирной ассоциации олимпийцев и советник князя Монако Альбера II.

У Luxury Legends Sagl 5 учредителей, среди них и жившая в Монако российская спортсменка Елена Исинбаева. Фото © lixt.ch

Испанская недвижимость Исинбаевой

Летом этого года испанские журналисты нашли на Тенерифе у семьи Исинбаевой элитную недвижимость. На курорт звезда мировой лёгкой атлетики перебралась из княжества Монако, где с перерывами на общественную жизнь в России жила в течение многих лет.

Как пишут местные СМИ, в эксклюзивном ЖК в Эль-Пальмаре Исинбаевой принадлежит роскошный дом площадью около 200 квадратов, звезда мирового спорта также владеет недвижимостью в Кальяо Сальвахе (муниципалитет Адехе) — именно она, по мнению местных журналистов, позволяет приобрести на острове статус резидента. А её муж — спортсмен Никита Петинов — владеет дорогим автомобилем.

Испанские СМИ застали Елену Исинбаеву на Канарских островах. Фото © eldigitalsur.com

Благодаря кому олимпийская чемпионка смогла остаться на Западе

Большим другом Исинбаевой можно назвать Жоэля Бузу, с которым она лично знакома с конца нулевых. Возможно, именно он в своё время мог познакомить спортсменку с князем и ввести её в элитные круги средиземноморского княжества. В октябре 2012 года Исинбаева, Бузу и Альбер II уже вместе позировали для снимка с закрытия Международного форума "Мир и спорт", проходившего под председательством князя Монако в российском Сочи. Закрывал это мероприятие Жоэль Бузу.

В августе 2016 года Исинбаеву избрали членом Международного олимпийского комитета, и примерно с этого же времени её имя запестрело в монакской светской прессе, писавшей про торжественные княжеские приёмы и различные официальные мероприятия.

Почему под вывеской Фонда Исинбаевой появилась букмекерская компания? 0 Возможно, это хакеры или техническая ошибка Я думаю это сделано специально, чтобы Исинбаева зарабатывала Я не слежу за жизнью Исинбаевой, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов